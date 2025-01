Глава дипломатії ЄС: "вибори" у Білорусі фальшиві, Лукашенко не має легітимності

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас називає президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнає легітимності Александра Лукашенка.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, Лукашенко тримається за владу вже 30 років. "Завтра він перепризначить себе на чергових фальшивих виборах", – зазначила вона у своєму дописі в суботу.

Вона назвала так звані "вибори" у Білорусі кричущою наругою над демократією. "Лукашенко не має жодної легітимності", – констатувала Каллас.

Реклама:

Lukashenko has clung to power for 30 years.



Tomorrow, he’ll reappoint himself in yet another sham election.



This is a blatant affront to democracy.



Lukashenko doesn’t have any legitimacy.