Президент Литви: Лукашенко не є і не буде легітимним президентом

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, Александр Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі, і не буде вважатися таким після так званих "виборів" 26 січня.

Про це Науседа написав у своїй соцмережі Х (Twitter) в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Науседа наголосив: те, що відбувається у неділю в Білорусі, не можна назвати виборами.

"Лукашенко вкотре використовує зовнішні атрибути демократії, щоб залишитися при владі. Але він не є – і не буде після сьогоднішньої події – легітимним президентом Білорусі", – зазначив литовський президент.

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Народ Білорусі, підкреслив він заслуговує на те, щоб обирати своїх лідерів на вільних і чесних виборах, бути вільними від масового стеження, беззаконня, залякування та жити в країні, вільній від принизливого політичного, економічного і військового підпорядкування Росії.

"Литва закликає Білорусь здійснити демократичні реформи, звільнити всіх політичних в'язнів і припинити допомогу Росії у війні проти України", – зазначив Науседа.

У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Александр Лукашенко.

В МЗС України заявили, що підстав називати голосування 26 січня в Білорусі "президентськими виборами" немає, а його результати відомі наперед.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас називає президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнає легітимності Александра Лукашенка.