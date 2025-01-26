Bloomberg: НАТО починає ділитися засекреченою інформацією з промисловістю і ЄС

НАТО починає процес передачі оборонній промисловості деяких своїх надсекретних даних, які визначають, яке озброєння і техніку повинні виробляти країни-члени.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами людей, які побажали залишитися анонімними, Альянс шукає спосіб висловити деякі з узагальнених показників у форматі, яким можна було б безпечно поділитися, щоб переконати компанії збільшити свої виробничі потужності.

Цей крок вимагатиме консенсусу між членами Альянсу і, за словами одного зі співрозмовників, може відбутися протягом наступних кількох місяців.

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За словами співрозмовників, в рамках окремої процедури Альянс також розпочав процес обміну деякими засекреченими стандартами з Європейським Союзом. Зважаючи на секретність інформації, вони будуть оприлюднюватися поступово, в міру того, як НАТО опрацьовуватиме їх і оновлюватиме стандарти.

Ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію збройних сил країн-членів і досягнення оперативної сумісності між союзниками. Вони можуть включати, наприклад, калібри озброєнь або спільну військову лексику.

Отримання цієї інформації може дозволити ЄС гармонізувати норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

Представник НАТО заявив, що Альянс зробив кроки з обміну своїми стандартами, в тому числі з ЄС, в рамках своїх нових оборонних планів. Він також тісніше співпрацює з промисловістю, сказав посадовець.

Нещодавно НАТО поділився з ЄС стандартами несекретних матеріалів, і комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс назвав цей крок "безпрецедентним" проявом довіри.

За словами людей, знайомих з цим питанням, цей крок був зроблений з ініціативи генсека Марка Рютте. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів зосередився на зміцненні зв'язків між НАТО і ЄС після вступу на посаду в жовтні.

Рютте також наполегливо закликав оборонну промисловість, в основному в Європі, нарощувати виробництво.

Як повідомлялося, Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника НАТО у 2% оборонних витрат вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

Це сталось на тлі намірів Дональда Трампа вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що його країна планує у 2026-2030 роках витрачати на оборону 5-6% ВВП.