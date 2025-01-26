Bloomberg: НАТО начинает делиться засекреченной информацией с промышленностью и ЕС

НАТО начинает процесс передачи оборонной промышленности некоторых своих сверхсекретных данных, которые определяют, какое вооружение и технику должны производить страны-члены.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам людей, пожелавших остаться анонимными, Альянс ищет способ выразить некоторые из обобщенных показателей в формате, которым можно было бы безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить свои производственные мощности.

Этот шаг потребует консенсуса между членами Альянса и, по словам одного из собеседников, может произойти в течение следующих нескольких месяцев.

Реклама:

По словам собеседников, в рамках отдельной процедуры Альянс также начал процесс обмена некоторыми засекреченными стандартами с Европейским Союзом. Учитывая секретность информации, они будут обнародоваться постепенно, по мере того, как НАТО будет обрабатывать их и обновлять стандарты.

Эти стандарты являются военными критериями, направленными на гармонизацию вооруженных сил стран-членов и достижение оперативной совместимости между союзниками. Они могут включать, например, калибры вооружений или общую военную лексику.

Получение этой информации может позволить ЕС гармонизировать нормы как в военных вопросах, так и в вопросах двойного использования, таких как радиочастоты.

Представитель НАТО заявил, что Альянс предпринял шаги по обмену своими стандартами, в том числе с ЕС, в рамках своих новых оборонных планов. Он также теснее сотрудничает с промышленностью, сказал чиновник.

Недавно НАТО поделился с ЕС стандартами несекретных материалов, и комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс назвал этот шаг "беспрецедентным" проявлением доверия.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, этот шаг был сделан по инициативе генсека Марка Рютте. Бывший премьер-министр Нидерландов сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС после вступления в должность в октябре.

Рютте также настойчиво призвал оборонную промышленность, в основном в Европе, наращивать производство.

Как сообщалось, Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя НАТО в 2% оборонных расходов уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

Это произошло на фоне намерений Дональда Трампа требовать от союзников в НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что его страна планирует в 2026-2030 годах тратить на оборону 5-6% ВВП.