Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив у неділю, що Білорусь отримає від РФ ракетну систему "Орєшнік" "з дня на день".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Мінську, його цитує російське агентство ТАСС.

Лукашенко розповів, що "мріє" про те, аби розмістити "Орєшнік" ближче до Смоленська. При цьому він сказав, що об’єкти ураження не повинні рзташовуватись занадто близько або занадто далеко від цієї системи.

Він сказав, що розглядає розміщення "Орєшніка" "десь біля Росії" – з огляду на те, що це "спільна зброя".

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Лукашенко уточнив, що ракетний комплекс буде в Білорусі "з дня на день".

В грудні 2024 року господар Кремля Владімір Путін заявив, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Путін "розмахує "Орєшніком", щоб президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, а також ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет "Орєшнік".