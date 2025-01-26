Лукашенко говорит, что "Орешник" будет в Беларуси "со дня на день"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в воскресенье, что Беларусь получит от РФ ракетную систему "Орешник" "со дня на день".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Минске, его цитирует российское агентство ТАСС.

Лукашенко рассказал, что "мечтает" о том, чтобы разместить "Орешник" ближе к Смоленску. При этом он сказал, что объекты поражения не должны располагаться слишком близко или слишком далеко от этой системы.

Он сказал, что рассматривает размещение "Орешника" "где-то возле России" – ввиду того, что это "совместное оружие".

Реклама:

Лукашенко уточнил, что ракетный комплекс будет в Беларуси "со дня на день".

В декабре 2024 года хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Путин "размахивает „Орешником", чтобы президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, а также ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник".