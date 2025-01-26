Пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар

Пес самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка надзюрив на виборчу дільницю, на якій голосував його господар.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лукашенко 26 січня прийшов на дільницю разом зі своїм шпіцом Умкою. На вході пес помітив стіну. Цей епізод потрапив у трансляцію білоруських каналів.

Лукашенко пришел на выборы с сыном Николаем и со своим шпицем Умкой.



Пес пометил избирательный участок, на котором голосовал хозяин.https://t.co/914koEGwxI pic.twitter.com/xGRmfrOmy0 Реклама: January 26, 2025

"Наша Ніва" зауважує, що з 1 січня 2025 року в Білорусі набув чинності закон про відповідальне ставлення до тварин. Відповідно до нього тварин-компаньйонів, за винятком собак-поводирів, заборонено брати в магазини, заклади охорони здоров'я та освіти. Виборча дільниця, на якій голосував Лукашенко, розташована в університеті фізкультури.

У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Лукашенко.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас називає президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнає легітимності Лукашенка.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.



