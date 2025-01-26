Пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал хозяин

Пес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко надзюрил на избирательный участок, на котором голосовал его хозяин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лукашенко 26 января пришел на участок вместе со своим шпицем Умкой. На входе пес пометил стену. Этот эпизод попал в трансляцию белорусских каналов.

Лукашенко пришел на выборы с сыном Николаем и со своим шпицем Умкой.



Пес пометил избирательный участок, на котором голосовал хозяин.https://t.co/914koEGwxI pic.twitter.com/xGRmfrOmy0 Реклама: January 26, 2025

"Наша Нива" отмечает, что с 1 января 2025 года в Беларуси вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. В соответствии с ним животных-компаньонов, за исключением собак-поводырей, запрещено брать в магазины, учреждения здравоохранения и образования. Избирательный участок, на котором голосовал Лукашенко, расположен в университете физкультуры.

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы " президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Лукашенко.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Лукашенко.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.