Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

Каллас та Кос заявили, що сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними, а нещадні та безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

Рішення режиму Лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ лише за 10 днів до виборів позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборчого процесу. "Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів", – заявили Каллас та Кос.

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"З цих причин, а також через участь білоруського режиму в агресивній війні Росії проти України та її гібридних атаках проти своїх сусідів, ЄС продовжуватиме запроваджувати обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, водночас фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили у вигнанні та білоруську культуру.

Щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну в стабілізації її економіки та реформуванні інститутів", – сказано у заяві.

У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Лукашенко.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

А пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар.