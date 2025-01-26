Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

Каллас и Кос заявили, что сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, а беспощадные и беспрецедентные репрессии против прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс любой легитимности.

Решение режима Лукашенко пригласить наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ только за 10 дней до выборов лишило этот независимый орган доступа к ключевым этапам избирательного процесса. "Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам", – заявили Каллас и Кос.

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"По этим причинам, а также из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках против своих соседей, ЕС будет продолжать вводить ограничительные и целенаправленные меры против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество, белорусские демократические силы в изгнании и белорусскую культуру.

Как только Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании институтов", – сказано в заявлении.

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы " президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Лукашенко.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

А пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал хозяин.