"Лише 87,6% люблять свого "бацьку"?: Сікорський іронічно прокоментував "вибори" Лукашенка

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував так звані "президентські вибори" в Білорусі, на яких Александру Лукашенку малюють перемогу з понад 87% голосів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський написав в X (Twitter).

Лукашенка переобирали на президентську посаду у неділю, 26 січня, на "виборах", легітимність яких західна спільнота не визнає.

За результатами екзитполу, за Лукашенка нібито наголосували 87,6% виборців.

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У бюлетені були ще чотири прізвища – цим кандидатам білоруський екзитпол дав 2,7%, 1,8%, 1,6% і 1,2% голосів.

"Лише 87,6% білорусів люблять свого "бацьку"? Чи помістяться решта у в'язницях?", – написав очільник польського МЗС.

Нагадаємо, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Сам Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході його "обрання".