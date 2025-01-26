Екзитпол малює Лукашенку на "виборах" понад 87%
Екзтипол у Білорусі очікувано намалював Александру Лукашенку перемогу на фіктивних "виборах" у неділю – він нібито набрав понад 87% голосів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА.
За повідомленням, за Лукашенка нібито наголосували 87,6% виборців.
У бюлетені були ще чотири прізвища – цим кандидатам білоруський екзитпол дав 2,7%, 1,8%, 1,6% і 1,2% голосів.
Результат екзитполу озвучили в ефірі "Першого інформаційного".
Нагадаємо, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.
А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.
Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.