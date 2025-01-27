"Лишь 87,6% любят своего "бацьку"? Сикорский иронично прокомментировал "выборы" Лукашенко

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал так называемые "президентские выборы" в Беларуси, на которых Александру Лукашенко рисуют победу с более 87% голосов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский написал в X (Twitter).

Лукашенко переизбирали на президентский пост в воскресенье, 26 января, на "выборах", легитимность которых западное сообщество не признает.

По результатам экзитпола, за Лукашенко якобы проголосовали 87,6% избирателей.

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В бюллетене были еще четыре фамилии – этим кандидатам белорусский экзитпол дал 2,7%, 1,8%, 1,6% и 1,2% голосов.

"Только 87,6% белорусов любят своего "бацьку"? Поместятся ли остальные в тюрьмах?", – написал глава польского МИД.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.