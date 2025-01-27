ЦВК Білорусі нарахувала Лукашенку 86,82% на "виборах президента"

Центральна виборча комісія Білорусі намалювала Александру Лукашенку переконливу перемогу на так званих "президентських виборах" з результатом майже 87%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава ЦВК Білорусі Ігор Карпенко, якого цитує БЕЛТА.

За його словами, за Лукашенка нібито проголосували 86,82% виборців.

Інші номінальні кандидати, які значились у бюлетені, нібито набрали 2,02%, 1,86%, 3,21%, 1,74% голосів.

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Підсумкова пресконференція ЦВК Білорусі щодо результатів "виборів" відбудеться 27 січня об 11:00 за місцевим часом.

Лукашенко раніше казав, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла у день "виборів", що бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.

Також у неділю поширювали відео, як пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував його господар.