ЦИК Беларуси насчитала Лукашенко 86,82% на "выборах президента"

Центральная избирательная комиссия Беларуси нарисовала Александру Лукашенко убедительную победу на так называемых "президентских выборах" с результатом почти 87%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, которого цитирует БЕЛТА.

По его словам, за Лукашенко якобы проголосовали 86,82% избирателей.

Другие номинальные кандидаты, которые значились в бюллетене, якобы набрали 2,02%, 1,86%, 3,21%, 1,74% голосов.

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Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси по результатам "выборов" состоится 27 января в 11:00 по местному времени.

Лукашенко ранее говорил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала в день "выборов", что видит несколько вариантов, когда появится окно возможностей для смены власти в Беларуси.

Также в воскресенье распространяли видео, как пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал его хозяин.