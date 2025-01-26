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Тихановська розповіла, коли в Білорусі з'явиться вікно можливостей для зміни влади

Новини — Неділя, 26 січня 2025, 18:21 — Христина Бондарєва

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі, де в неділю на невільних "виборах" переобирають на сьомий термін Александра Лукашенка.

Як пише "Європейська правда", про це Тихановська розповіла в неділю у Варшаві, її цитує портал Zerkalo.

По-перше, за її словами, таке вікно відчиниться у зв’язку із закінченням російсько-української війни перемогою України.

"І тому я за те, щоб дати Україні все можливе, щоб вони перемогли. І на момент переговорів у них була сильна позиція. Перемога України – слабкий Путін, а значить – слабкий Лукашенко. Він і так дуже слабкий, покладаючись лише на підтримку Путіна", – сказала лідерка білоруської опозиції.

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Також, за словами Тихановської, вікно можливостей може з'явитися і у зв'язку з економічними проблемами, які наздоженуть Білорусь.

"Це може бути пов’язано з якимись економічними проблемами, якщо кишені Лукашенка порожні через санкції. І влада не зможе зберегти так звану економічну стабільність у Білорусі", – зазначила Тихановська.

Окрім того, зміна режиму може бути пов'язано зі здоров'ям Лукашенка. 

"Не варто сподіватися на це, але може бути й це, а може бути якийсь інший, як ми говоримо, чорний лебідь, який може з’явитися несподівано", – додала вона.

За словами Тихановської, завдання демсил і самих білорусів – бути підготовленими до цього моменту.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у спільній заяві оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня. 

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

А пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар.

Дивіться також повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.

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