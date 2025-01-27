Дуда чекає на перші кроки Трампа та каже, що США матимуть ключову роль у мирних переговорах

Польський президент Анджей Дуда заявив, що жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі України, а також зазначив, що чекає на перші кроки, які зробить його американський колега Дональд Трамп.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Коментуючи ймовірну перспективи укладення угоди між Україною та Росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, Дуда заявив, що жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі України.

"Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусідня з Україною країна, а також як президент країни, яка сама пережила дуже важкий історичний досвід", – зазначив він та згадав у цьому контексті про події часів Другої світової війни.

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Дуда заявив, що було б "порушенням міжнародного права" дозволити Росії утримувати територію, яку вона окупувала в Україні.

"Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприйнятно, що Росія захопила певні території України і утримує їх силою. Це неприйнятно. Ми не повинні дозволити Росії виграти цю війну", – наголосив він.

Відтак польський президент заявив, що Трамп "розуміє регіон" і участь США буде ключовою.

"Президент Дональд Трамп – як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки – матиме ключове значення. Я спокійно чекаю на перші кроки, які зробить Дональд Трамп", – підсумував польський лідер.

Адміністрація Дональда Трампа, як відомо, прагне домогтись якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча й визнає, що на це можуть піти місяці.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду". Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

А під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі американський лідер поклав на Росію відповідальність за укладення "мирної угоди" для завершення її повномасштабної війни проти України.