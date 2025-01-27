Дуда ждет первых шагов Трампа и говорит, что США будут иметь ключевую роль в мирных переговорах

Польский президент Анджей Дуда заявил, что никакие мирные переговоры не могут состояться без участия Украины, а также отметил, что ждет первых шагов, которые сделает его американский коллега Дональд Трамп.

Об этом он сказал в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Комментируя вероятную перспективы заключения соглашения между Украиной и Россией после вступления в должность президента США Дональда Трампа, Дуда заявил, что никакие мирные переговоры не могут состояться без участия Украины.

"Я говорю это как президент Республики Польша, как соседняя с Украиной страна, а также как президент страны, которая сама пережила очень тяжелый исторический опыт", – отметил он и вспомнил в этом контексте о событиях времен Второй мировой войны.

Реклама:

Дуда заявил, что было бы "нарушением международного права" позволить России удерживать территорию, которую она оккупировала в Украине.

"Международное сообщество не может согласиться, и это неприемлемо, что Россия захватила определенные территории Украины и удерживает их силой. Это неприемлемо. Мы не должны позволить России выиграть эту войну", – подчеркнул он.

Поэтому польский президент заявил, что Трамп "понимает регион" и участие США будет ключевым.

"Президент Дональд Трамп – как лидер самой мощной страны в НАТО, как лидер мощной экономики – будет иметь ключевое значение. Я спокойно жду первых шагов, которые сделает Дональд Трамп", – подытожил польский лидер.

Администрация Дональда Трампа, как известно, стремится добиться скорейшего завершения полномасштабного вторжения России в Украину, хотя и признает, что на это могут уйти месяцы.

В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение". Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.

А во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер возложил на Россию ответственность за заключение "мирного соглашения" для завершения ее полномасштабной войны против Украины.