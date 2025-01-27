Зеленський та маршалок Сейму поспілкувалися щодо українського вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський зустрівся у понеділок, 27 січня, у Кракові з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею.

Про це повідомив польський Сейм у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Як відомо, 27 січня Зеленський прибув до Польщі, де візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц.

Зеленський розповів, що під час цієї зустрічі вони обговорили військове зміцнення України, а також вступ до ЄС та реалізацію спільних проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.

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Фото: Х

"Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", – зазначив він.

24 січня інформували, що Головня виступає проти ініціативи щодо обмеження соціальної допомоги на дітей іноземців, зокрема українців, якщо їхні батьки не працюють і не платять податки у Польщі.

Про це він заявив у контексті того, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав мера Варшави Рафала Тшасковського, який запропонував, щоб польська програма допомоги на дітей, відома як "800 плюс", стосувалась тільки тих українців, які мають роботу в Польщі.