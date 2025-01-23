Туск підтримав ідею мера Варшави посилити вимоги програми допомоги дітям для українців

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав мера Варшави Рафала Тшасковського, який запропонував, щоб польська програма допомоги на дітей, відома як "800 плюс", стосувалась тільки тих українців, які мають роботу в Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у себе в X (Twitter).

За його словами, уряд терміново розгляне пропозицію Тшасковського.

"Пропозиція президента Рафала Тшасковського платити 800 плюс тільки мігрантам, в тому числі українцям, які реально живуть, працюють і платять податки в нашій країні, буде терміново розглянута урядом. Я це підтримую" – зазначив прем'єр-міністр Польщі.

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Нещодавно Тшасковський виступив за те, щоб польська програма допомоги на дітей, відома як "800 плюс", стосувалась тільки тих українців, які мають роботу в Польщі.

Мер Варшави, який також є кандидатом у президенти, заявив, що Польща не повинна зробити помилку, яку колись зробили інші західні країни, такі як Німеччина чи Швеція, до яких, за його словами, "було просто вигідно приїжджати лише за соціальні виплати".

Програма "Сім'я 500 плюс" була запроваджена урядом "Права і справедливості" 1 квітня 2016 року. Відповідно до неї, сім'ї з дітьми на утриманні мали право на допомогу на виховання дитини в розмірі 500 злотих на дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу, який отримує сім'я.

З 1 січня 2024 року розмір цієї допомоги становить 800 злотих на місяць на дитину.

Виплати у 800 злотих поширюються на тих українців, хто легально в'їхав до Польщі з України після 23 лютого 2022 року. У середині 2024-го Варшава посилила критерії надання допомоги – українська дитина мала право на неї, але тільки якщо вона відвідує польську школу або дитячий садок.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час останнього візиту до Польщі зустрівся з Рафалом Тшасковським. Мер Варшави і кандидат у президенти заявив про підтримку членства України в ЄС і НАТО – на противагу підтримуваному опозицією кандидату Каролю Навроцькому.