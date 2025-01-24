У Сеймі Польщі виступають проти обмеження соцдопомоги для українців

Маршалок польського Сейму Шимон Головня виступає проти ініціативи щодо обмеження соціальної допомоги на дітей іноземців, зокрема українців, якщо їхні батьки не працюють і не платять податки у Польщі.

Про це він написав у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Головня, який сам є кандидатом у президенти від "Третього шляху", заявив про це у контексті ініціативи кандидата у президенти від керівної "Громадянської коаліції", мера Варшави Рафала Тшасковського, якого підтримав прем’єр-міністр Дональд Туск

"Я не приєднаюся до тих, хто зараз, відмовляючись від своїх попередніх цінностей, побіжить в ультраправі. Це якась дивна істерія, що оскільки в Штатах переміг Трамп, то в нас тепер кожен хоче бути Трампом на перегонах в міру своїх можливостей", – сказав він.

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Маршалок Сейму зауважив, що партія "Право і справедливість" зареєструвала в Сеймі відповідний законопроєкт відразу після заяви Тшасковського про необхідність виплачувати соцдопомогу за програмою "800+" (щомісячна виплата з бюджету на всіх дітей у Польщі віком до 18 років у розмірі приблизно 200 доларів) на українських дітей лише у разі, якщо їхні батьки працюють і сплачують податки у Польщі.

Водночас з ініціативи націоналістичної "Конфедерації" уряд представить у Сеймі інформацію на цю тему.

За словами Головні, факти свідчать про те, що майже 80% дорослих українців у Польщі працюють і сплачують податки. Водночас кількість українських дітей, на яких виплачують соцдопомогу "800+", з 2022 року зменшилася вдвічі (з 500 тисяч до 250 тисяч).

Він зазначив, що вона може ще знизитися, коли в червні набуде чинності закон, за яким соцдопомога виплачуватиметься лише на українських дітей, які навчаються у польській школі.

Маршалок зауважив, що державні служби останнім часом ефективно протидіють спробам іноземців отримати соцдопомогу у шахрайський спосіб.

Як підкреслив Головня, у Польщі різко знижується природний приріст населення, водночас українці сприяють зростанню ВВП приблизно на 1%.

Він наголосив: за оцінкою економістів, доходи від праці українців на 5-10 млрд злотих (близько $1,2-2,5 млрд) перевищують витрати на них із бюджету Польщі.

"Колись нам дуже знадобляться ці діти на польському ринку праці, і тому те, що вони тепер вивчать польську мову і зможуть жити в нашій країні, я сприймаю не як втрату, а як інвестицію", – наголосив він.

Головня підсумував, що якщо в Польщі є група українських матерів, чиї діти ходять до школи, але вони самі не можуть працювати, наприклад, через хворобу в родині або тому що повинні опікуватися кількома дітьми, він би "не робив їхню біду заручником жодної виборчої кампанії".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час останнього візиту до Польщі зустрівся з Рафалом Тшасковським.

Мер Варшави і кандидат у президенти заявив про підтримку членства України в ЄС і НАТО – на противагу підтримуваному опозицією кандидату Каролю Навроцькому.