Зеленский и маршалок Сейма поговорили об украинском вступлении в ЕС
Новости — Понедельник, 27 января 2025, 16:49 —
Президент Владимир Зеленский встретился в понедельник, 27 января, в Кракове с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней.
Об этом сообщил польский Сейм в X (Twitter), пишет "Европейская правда".
Как известно, 27 января Зеленский прибыл в Польшу, где примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.
Зеленский рассказал, что во время этой встречи они обсудили военное укрепление Украины, а также вступление в ЕС и реализацию совместных проектов по обустройству пунктов пересечения границы.
"Рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Сейма Польши, в том числе и через усиление санкционной политики против России", – отметил он.
24 января информировали, что Головня выступает против инициативы по ограничению социальной помощи на детей иностранцев, в частности украинцев, если их родители не работают и не платят налоги в Польше.
Об этом он заявил в контексте того, что премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который предложил, чтобы польская программа помощи на детей, известная как "800 плюс", касалась только тех украинцев, которые имеют работу в Польше.