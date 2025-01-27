Зеленский и маршалок Сейма поговорили об украинском вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский встретился в понедельник, 27 января, в Кракове с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней.

Об этом сообщил польский Сейм в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Как известно, 27 января Зеленский прибыл в Польшу, где примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Зеленский рассказал, что во время этой встречи они обсудили военное укрепление Украины, а также вступление в ЕС и реализацию совместных проектов по обустройству пунктов пересечения границы.

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Фото: Х

"Рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Сейма Польши, в том числе и через усиление санкционной политики против России", – отметил он.

24 января информировали, что Головня выступает против инициативы по ограничению социальной помощи на детей иностранцев, в частности украинцев, если их родители не работают и не платят налоги в Польше.

Об этом он заявил в контексте того, что премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который предложил, чтобы польская программа помощи на детей, известная как "800 плюс", касалась только тех украинцев, которые имеют работу в Польше.