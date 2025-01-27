Фіцо запропонував зміни до конституції з закріпленням існування двох статей

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував включити до конституції положення про те, що існує лише дві статі, заборону на всиновлення дітей гомосексуальними парами та можливість того, що правила ЄС більше не матимуть пріоритету над внутрішніми законами.

Відповідне оголошення він зробив на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Прем'єр-міністр повідомив, що пропозиція пройде процедуру міжвідомчих коментарів і обговорення. Постатейний текст має бути доступний з вівторка. За його словами, пропозиції можуть бути обговорені. "Я не наполягаю на тому, що це незмінно і недоторканно", – сказав він.

Він сказав, що в коаліції є ліберальні голоси, які не будуть в захваті від цієї пропозиції. Йому потрібно 90 депутатів, щоб внести зміни.

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Минулого року, менш ніж через два місяці після замаху на нього, Фіцо під час свого першого публічного виступу в Девіні розкритикував "ліберальні ЗМІ", заявивши, що прогресизм означає "72 статі" і що прогресивна ідеологія поширюється "як рак".

У своїй промові він підкреслив важливість духовності, важливість церковних цінностей у побудові держави, а також сказав, що християнство "дає цьому суспільству нормальний вимір".

Сьогодні в конституції зазначено, що юридично обов'язкові акти Європейського Союзу мають пріоритет над законами Словаччини. Прем'єр-міністр хоче додати: "Це не застосовується, якщо ці юридично обов'язкові акти суперечать цій конституції". Це може, наприклад, означати, що в Словаччині не будуть дозволені одностатеві шлюби.

Прем'єр-міністр хоче, щоб у конституції з'явилася нова стаття, в якій говорилося б, що існує тільки дві статі. А також, що гендер може бути змінений тільки з серйозних причин. Деталі мають бути в законі.

Словацький прем’єр також хоче вирішити питання усиновлення дітей – щоб, згідно з конституцією, усиновити їх могло тільки подружжя, вдівець або вдова в разі смерті усиновителя, або, у винятковому випадку і після рішення суду, одна людина.

Четверта пропозиція полягає в тому, що освітня програма повинна базуватися на принципах конституції.

До конституції, згідно з п'ятою пропозицією, слід включити положення, яке гарантує рівність між чоловіками і жінками у винагороді за виконану роботу.

Нагадаємо, у грудні нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям".

Крім того, після своєї інавгурації він підписав указ, який скасовує положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.