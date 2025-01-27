Фицо предложил изменения в конституцию с закреплением существования двух полов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил включить в конституцию положение о том, что существует только два пола, запрет на усыновление детей гомосексуальными парами и возможность того, что правила ЕС больше не будут иметь приоритета над внутренними законами.

Соответствующее объявление он сделал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Премьер-министр сообщил, что предложение пройдет процедуру межведомственных комментариев и обсуждения. Постатейный текст должен быть доступен со вторника. По его словам, предложения могут быть обсуждены. "Я не настаиваю на том, что это неизменно и неприкосновенно", – сказал он.

Он сказал, что в коалиции есть либеральные голоса, которые не будут в восторге от этого предложения. Ему нужно 90 депутатов, чтобы внести изменения.

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В прошлом году, менее чем через два месяца после покушения на него, Фицо во время своего первого публичного выступления в Девине раскритиковал "либеральные СМИ", заявив, что прогрессизм означает "72 пола" и что прогрессивная идеология распространяется "как рак".

В своей речи он подчеркнул важность духовности, важность церковных ценностей в построении государства, а также сказал, что христианство "дает этому обществу нормальное измерение".

Сегодня в конституции указано, что юридически обязательные акты Европейского Союза имеют приоритет над законами Словакии. Премьер-министр хочет добавить: "Это не применяется, если эти юридически обязательные акты противоречат этой конституции". Это может, например, означать, что в Словакии не будут разрешены однополые браки.

Премьер-министр хочет, чтобы в конституции появилась новая статья, в которой говорилось бы, что существует только два пола. А также, что гендер может быть изменен только по серьезным причинам. Детали должны быть в законе.

Словацкий премьер также хочет решить вопрос усыновления детей – чтобы, согласно конституции, усыновить их могли только супруги, вдовец или вдова в случае смерти усыновителя, или, в исключительном случае и после решения суда, один человек.

Четвертое предложение заключается в том, что образовательная программа должна базироваться на принципах конституции.

В конституцию, согласно пятому предложению, следует включить положение, которое гарантирует равенство между мужчинами и женщинами в вознаграждении за выполненную работу.

Напомним, в декабре нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием".

Кроме того, после своей инаугурации он подписал указ, который отменяет положение, позволявшее трансгендерным военнослужащим служить в армии.