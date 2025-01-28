ЗМІ: з Мін’юсту США звільнили юристів, які вели розслідування проти Трампа
Адміністрація президента Дональда Трампа в понеділок звільнила більше десятка юристів Міністерства юстиції, які вели дві кримінальні справи проти чинного президента.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з посадовців, пише "Європейська правда".
Звільнення з американського Мін’юсту відбулись після того, як виконувач обов'язків генерального прокурора Джеймс МакГенрі, призначений Трампом, дійшов висновку, що їм "не можна довіряти у сумлінному виконанні порядку денного президента через їхню значну роль у переслідуванні президента", сказав представник відомства.
Згідно з копією листа про звільнення, що потрапила в розпорядження Reuters, МакГенрі послався на повноваження Трампа як глави виконавчої влади, передбачені конституцією США, щоб виправдати звільнення.
Звільнені юристи працювали зі спеціальним радником Джеком Смітом, який очолював два федеральні судові переслідування Трампа, від яких департамент відмовився після його обрання в листопаді. Сам Сміт подав у відставку раніше цього місяця.
Ці кроки були зроблені після того, як адміністрація Трампа вже звільнила з посад до 20 високопосадовців Міністерства юстиції.
Перестановки в Міністерстві юстиції відбулися напередодні голосування в Сенаті США за кандидатуру Трампа на посаду генерального прокурора Пем Бонді, чию кандидатуру сенатори розглянуть у середу.
Нагадаємо, 10 січня суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан присудив обраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.
На це Трамп заявив, що судове рішення у справі про плату Деніелс свідчить про безпідставність усього судового процесу й наголосив, що буде оскаржувати рішення суду.
Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою не почались навіть слухання по суті.