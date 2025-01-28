ЗМІ: з Мін’юсту США звільнили юристів, які вели розслідування проти Трампа

Адміністрація президента Дональда Трампа в понеділок звільнила більше десятка юристів Міністерства юстиції, які вели дві кримінальні справи проти чинного президента.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з посадовців, пише "Європейська правда".

Звільнення з американського Мін’юсту відбулись після того, як виконувач обов'язків генерального прокурора Джеймс МакГенрі, призначений Трампом, дійшов висновку, що їм "не можна довіряти у сумлінному виконанні порядку денного президента через їхню значну роль у переслідуванні президента", сказав представник відомства.

Згідно з копією листа про звільнення, що потрапила в розпорядження Reuters, МакГенрі послався на повноваження Трампа як глави виконавчої влади, передбачені конституцією США, щоб виправдати звільнення.

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Звільнені юристи працювали зі спеціальним радником Джеком Смітом, який очолював два федеральні судові переслідування Трампа, від яких департамент відмовився після його обрання в листопаді. Сам Сміт подав у відставку раніше цього місяця.

Ці кроки були зроблені після того, як адміністрація Трампа вже звільнила з посад до 20 високопосадовців Міністерства юстиції.

Перестановки в Міністерстві юстиції відбулися напередодні голосування в Сенаті США за кандидатуру Трампа на посаду генерального прокурора Пем Бонді, чию кандидатуру сенатори розглянуть у середу.

Нагадаємо, 10 січня суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан присудив обраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

На це Трамп заявив, що судове рішення у справі про плату Деніелс свідчить про безпідставність усього судового процесу й наголосив, що буде оскаржувати рішення суду.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою не почались навіть слухання по суті.