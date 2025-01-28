СМИ: из Минюста США уволили юристов, которые вели расследования против Трампа

Администрация президента Дональда Трампа в понедельник уволила более десятка юристов Министерства юстиции, которые вели два уголовных дела против действующего президента.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из чиновников, пишет "Европейская правда".

Увольнение из американского Минюста состоялись после того, как исполняющий обязанности генерального прокурора Джеймс МакГенри, назначенный Трампом, пришел к выводу, что им "нельзя доверять в добросовестном выполнении повестки дня президента из-за их значительной роли в преследовании президента", сказал представитель ведомства.

Согласно копии письма об увольнении, попавшей в распоряжение Reuters, МакГенри сослался на полномочия Трампа как главы исполнительной власти, предусмотренные конституцией США, чтобы оправдать увольнение.

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Уволенные юристы работали со специальным советником Джеком Смитом, возглавлявшим два федеральных судебных преследования Трампа, от которых департамент отказался после его избрания в ноябре.Сам Смит подал в отставку ранее в этом месяце.

Эти шаги были предприняты после того, как администрация Трампа уже уволила с должностей до 20 высокопоставленных чиновников Министерства юстиции.

Перестановки в Министерстве юстиции произошли накануне голосования в Сенате США за кандидатуру Трампа на должность генерального прокурора Пэм Бонди, чью кандидатуру сенаторы рассмотрят в среду.

Напомним, 10 января судья Нью-Йорка Хуан Мерчан присудил избранному президенту США наказание в виде "безусловного освобождения" по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

На это Трамп заявил, что судебное решение по делу о плате за молчание Дэниелс свидетельствует о безосновательности всего судебного процесса и подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным не начались даже слушания по существу.