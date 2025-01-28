У Румунії звільнили директора музею, чиї артефакти вкрали в Нідерландах

Міністерка культури Румунії Наталія Інтотеро оголосила про звільнення Ернеста Оберландера-Тарновеану – директора Національного історичного музею, артефакти з якого були викрадені минулого тижня в Нідерландах.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На пресконференції у вівторок, 28 січня, Інтотеро заявила, що після повідомлення про викрадення артефактів у Нідерландах звʼязалась із Національним історичним музеєм і попросила надати всі дані про організацію закордонної виставки.

"Я не отримала жодної інформації про доцільність проведення цієї виставки. У мене була зустріч із директором музею, на якій я висловила своє незадоволення способом комунікації в кризовій ситуації", – додала міністерка.

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Вона додала, що попросила Оберландера-Тарновеану подати заяву про відставку з посади директора Національного історичного музею за власним бажанням, але "він відмовився".

"Отже, ми пішли далі і розірвали контракт", – підсумувала Інтотеро, додавши, що нового тимчасового керівника оголосять через 15 днів, коли спливе визначений законом термін відпрацювання.

Нагадаємо, вранці 25 січня група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

Уряд Румунії у звʼязку з інцидентом створив урядову комісію для аналізу ситуації, а також закликав Нідерланди якнайшвидше знайти викрадені реліквії.