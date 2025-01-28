В Румынии уволили директора музея, чьи артефакты украли в Нидерландах

Министр культуры Румынии Наталья Интотеро объявила об увольнении Эрнеста Оберландера-Тарновеану – директора Национального исторического музея, артефакты из которого были похищены на прошлой неделе в Нидерландах.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На пресс-конференции во вторник, 28 января, Интотеро заявила, что после сообщения о похищении артефактов в Нидерландах связалась с Национальным историческим музеем и попросила предоставить все данные об организации зарубежной выставки.

"Я не получила никакой информации о целесообразности проведения этой выставки. У меня была встреча с директором музея, на которой я выразила свое недовольство способом коммуникации в кризисной ситуации", – добавила министр.

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Она добавила, что попросила Оберландера-Тарновеану подать заявление об отставке с должности директора Национального исторического музея по собственному желанию, но "он отказался".

"Итак, мы пошли дальше и разорвали контракт", – подытожила Интотеро, добавив, что нового временного руководителя объявят через 15 дней, когда истечет определенный законом срок отработки.

Напомним, утром 25 января группа воров с помощью взрывчатки ворвалась в музей Дренте в нидерландском Ассене и похитила четыре древних румынских артефакта.

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

Правительство Румынии в связи с инцидентом создало правительственную комиссию для анализа ситуации, а также призвало Нидерланды как можно быстрее найти похищенные реликвии.