Ультраправі Румунії використали крадіжку цінностей в Нідерландах для поширення теорій змови

Ультраправі групи в Румунії використали крадіжку цінних румунських культурних артефактів з нідерландського музею для просування теорій змови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Влада Нідерландів і румунська прокуратура розпочали масштабне розслідування з метою розшуку трьох осіб, які викрали 2500-річний золотий шолом і три дакійські браслети. Крадіжка сталася в п'ятницю ввечері.

Крадіжка викликала обурення серед румунських націоналістів та екстремістів. Сувереністські та ультраправі групи заявили, що ця крадіжка є частиною більш широкої спроби "підірвати національну ідентичність", використовуючи націоналістичну пошану до даків, яких деякі румуни вважають хоробрими і видатними предками нації.

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"Все, що пов'язане з Румунією, розкрадається, і питання полягає в тому, чи є румунська держава лише безглуздим глядачем або співучасником знищення нашої нації, історії, цінностей і демократії!" – заявив колишній кандидат у президенти Келін Джорджеску, закликаючи до відставки міністра закордонних справ Еміля Гурезяну і міністра культури Наталії Інтотеро.

Напруженість ще більше зросла під час гарячого засідання спільних комітетів з питань культури Палати депутатів і Сенату. На засіданні під головуванням Михаїла Нямцу, депутата від екстремістської партії AUR, домінувала націоналістична риторика.

Нямцу націлився на директора Національного історичного музею Ернеста Оберлендера-Тарновяну, поставивши під сумнів його румунське громадянство через його німецьке походження. Хоча пізніше Нямцу визнав, що його претензії були необґрунтованими, він продовжував атакувати Оберлендер-Тарновяну, натякаючи, що виставка в Нідерландах була пов'язана з поступками для повного приєднання Румунії до Шенгенської зони.

"Я відчуваю себе глибоко ображеним цими націоналістичними, агресивними і шовіністичними заявами", – відповів Оберлендер-Тарновану.

Депутат Думітру Коарна, член екстремістської партії SOS, назвав крадіжку "пограбуванням національної ідентичності" і звинуватив Міністерство культури у "свідомих діях проти держави". Тим часом, сенатор AUR Петрішор Пейу поставив під сумнів, чи можна дозволяти людям, старшим за 60 років, керувати державними установами, в той час як Нямцу виступав за призначення "молодого, динамічного і патріотичного" директора для Національного історичного музею.

Нямцу також наполягав на тому, що важлива частина національної спадщини Румунії повинна залишатися в країні. "Ми зобов'язані запрошувати іноземців приїжджати до Бухареста, на Calea Victoriei, щоб відкрити для себе красу цієї країни і, звичайно, нашу національну спадщину", – сказав він.

Варто зазначити, що слідчі в обох країнах відпрацьовують усі версії, включаючи можливу причетність румунів або німецького клану Реммо, сім'ї лівансько-курдського походження, сумнозвісної за попередні пограбування музеїв.

Викрадення артефактів також загострило політичну напругу всередині урядової коаліції Румунії.

Два колишні міністри культури, ліберал і соціал-демократ, розпочали пошук винних. Соціал-демократ Лучіан Ромашкану звинуватив колишню ліберальну міністерку культури Ралуку Цуркан у порушенні закону шляхом дозволу на передачу артефактів до Нідерландів минулого року без урядової постанови.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку підтвердив, що такого рішення не було, на відміну від попередніх виставок у Римі та Лісабоні, які були офіційно схвалені.