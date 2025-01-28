Іспанія виділить 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час візиту до України оголосив про надання ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Іспанії.

Альбарес розпочав свій візит у Львові з програмою, яка включала політичну та дипломатичну підтримку українського уряду, гуманітарну та відновлювальну допомогу для народу України, а також захист спадщини та культури країни.

У рамках візиту Альбарес разом зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле відкрив культурний центр, створений завдяки Трастовому фонду Іспанії-ЮНЕСКО з питань співробітництва у сфері розвитку.

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Як пояснили в МЗС Іспанії, цей центр був створений з метою створення простору, спеціально присвяченого культурі як фактору миру та стійкості в контексті війни та післявоєнного періоду в Україні, країні, чия культурна виробнича структура втратила 90% своїх ресурсів через війну.

"Цей центр є частиною всебічної участі Іспанії у відновленні України, що було підтверджено сьогодні новою заявою про виділення 10 мільйонів євро від Іспанської кооперації на гуманітарну допомогу, що додається до 100 мільйонів, які Іспанія надала Україні з початку війни", – йдеться у повідомленні.

Солідарність Іспанії з Україною, окрім фінансової допомоги, також була підкреслена під час візиту Альбареса до львівського шпиталю, де він оголосив, що країна направить іспанську команду медичних тренерів для проведення тренінгів для медпрацівників українського шпиталю.

Нагадаємо, на початку січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про те, що її країна невдовзі передасть Україні 10 електрогенераторів.

Сам Альбарес раніше говорив, що не вважає реалістичними наміри обраного президента США Дональда Трампа "закінчити війну за 24 години", бо це неможливо, доки Росія не хоче миру.