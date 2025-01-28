Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита в Украину объявил о предоставлении еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Испании.

Альбарес начал свой визит во Львове с программой, которая включала политическую и дипломатическую поддержку украинского правительства, гуманитарную и восстановительную помощь для народа Украины, а также защиту наследия и культуры страны.

В рамках визита Альбарес вместе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле открыл культурный центр, созданный благодаря Трастовому фонду Испании-ЮНЕСКО по вопросам сотрудничества в сфере развития.

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Как пояснили в МИД Испании, этот центр был создан с целью создания пространства, специально посвященного культуре как фактору мира и устойчивости в контексте войны и послевоенного периода в Украине, стране, чья культурная производственная структура потеряла 90% своих ресурсов из-за войны.

"Этот центр является частью всестороннего участия Испании в восстановлении Украины, что было подтверждено сегодня новым заявлением о выделении 10 миллионов евро от Испанской кооперации на гуманитарную помощь, что добавляется к 100 миллионам, которые Испания предоставила Украине с начала войны", – говорится в сообщении.

Солидарность Испании с Украиной, кроме финансовой помощи, также была подчеркнута во время визита Альбареса во львовский госпиталь, где он объявил, что страна направит испанскую команду медицинских тренеров для проведения тренингов для медработников украинского госпиталя.

Напомним, в начале января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о том, что ее страна вскоре передаст Украине 10 электрогенераторов.

Сам Альбарес ранее говорил, что не считает реалистичными намерения избранного президента США Дональда Трампа "закончить войну за 24 часа", потому что это невозможно, пока Россия не хочет мира.