Іспанія передасть Україні 10 електрогенераторів і пропонує новий курс для військових ЗСУ
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про те, що її країна невдовзі передасть Україні 10 електрогенераторів.
Про це, як повідомило Міноборони Іспанії, вона заявила під час засідання Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, передає "Європейська правда".
Міністерка оборони підтвердила "тверду відданість Іспанії Україні та безпеці в Європі", поінформувавши своїх колег про найактуальніші деталі нових пожертв та поставок матеріальних засобів.
"Серед них вона відзначила майбутню відправку 10 електрогенераторів, а також пропозицію нових навчальних курсів для особового складу Збройних Сил України та нову програму гуманітарної допомоги українським сім'ям, яка розпочнеться найближчої неділі, 12 січня", – йдеться у повідомленні.
Роблес також висловила подяку міністру оборони Сполучених Штатів Ллойду Остіну, який востаннє брав участь у цьому форматі зустрічей Контактної групи, підкресливши "його лідерство, відданість та успіхи в ефективній координації військової підтримки України з боку більш ніж 50 країн".
Протягом дня Роблес, яку супроводжував генеральний секретар з питань оборонної політики адмірал Хуан Франсиско Мартінес Нуньєс, провела двосторонні зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном та своїм українським колегою Рустемом Умєровим.
Нагадаємо, Рустем Умєров стверджує, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") уже погоджене і має відбутись у лютому.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що питання про збереження формату вирішуватиме наступна адміністрація, але він є важливим для Києва та партнерів.