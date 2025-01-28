В Україну прибув глава МЗС Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у вівторок, 28 січня, прибув з візитом в Україну.

Про це іспанський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи свій приїзд, Альбарес зазначив, що "цей рік буде роком миру".

"Справедливого миру, який гарантуватиме суверенітет і свободу українського народу. Іспанія підтримує його в цьому", – наголосив глава іспанського МЗС.

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Acabo de llegar a Ucrania. 3 años ya de guerra injusta e injustificable.



Tenemos que conseguir que éste sea el año de la paz. Una paz justa que garantice la soberanía y la libertad de los ucranianos. España les apoya en ello. pic.twitter.com/2lwcQQwD7F – José Manuel Albares (@jmalbares) January 28, 2025

За даними La Razon, Альбарес прибув до Львова, де зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, щоб передати політичну підтримку та відданість Іспанії відновленню країни.

Джерела в МЗС Іспанії розповіли, що ця поїздка має три основні напрямки: політико-дипломатична підтримка в умовах війни з Росією, надання гуманітарної допомоги, а також захист спадщини та культури.

Саме з цієї причини візит відбувається у Львові, зазначає видання.

Нагадаємо, на початку січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про те, що її країна невдовзі передасть Україні 10 електрогенераторів.

Сам Альбарес раніше говорив, що не вважає реалістичними наміри обраного президента США Дональда Трампа "закінчити війну за 24 години", бо це неможливо, доки Росія не хоче миру.