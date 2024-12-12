Мадрид не бачить шансів "завершити війну за 24 години", як хоче Трамп

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Луїс Альбарес сказав, що не вважає реалістичними наміри обраного президента США Дональда Трампа "закінчити війну за 24 години", бо це неможливо, доки Росія не хоче миру.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Reuters.

Альбарес зазначив, що не вірить у можливість досягти якихось домовленостей для припинення російсько-української війни "за 24 години", як неодноразово заявляв Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії.

Реклама:

"Не схоже, щоб Владімір Путін думав про мир. Тому я думаю, що домовитися про нього за 24 години не вийде", – сказав міністр закордонних справ Іспанії.

Він додав, що якщо дати Росії перемогти у її загарбницькій війні, ситуація у світі загалом стане більш небезпечною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".

За даними опитування, понад 44% українців кажуть про довіру до обраного президента США Дональда Трампа, що суттєво більше, ніж в усіх європейських країнах.