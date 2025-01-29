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У Словаччині втретє не змогли відкрити засідання парламенту щодо вотуму недовіри Фіцо

Новини — Середа, 29 січня 2025, 11:45 — Іванна Костіна

У Словаччині втретє за два дні провалилася спроба відкрити засідання парламенту, на якому мають розглянути пропозицію вотуму недовіри уряду Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

У середу вранці не вдалося відкрити засідання щодо відставки Роберта Фіцо – не було кворуму.

На пленарному засіданні були присутні лише 58 депутатів, тобто деякі опозиційні політики також не прийшли.

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У вівторок опозиція вже зіткнулася з двома невдалими спробами. Коаліція не прийшла до парламенту, як і у середу.

Опозиція внесла нову пропозицію щодо вотуму недовіри уряду після того, як у вівторок, 21 січня, голосування не відбулося.

Того дня Фіцо зачитував депутатам дані Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни, тому засідання проходило у закритому режимі, зокрема й тоді, коли прем'єр залишив парламент і депутати мали б розглянути питання про вотум недовіри.

На знак протесту опозиція покинула засідання, відкликавши початкову пропозицію щодо вотуму недовіри, яку згодом не змогли поставити на голосування.

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Словаччина Фіцо
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