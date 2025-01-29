В Словакии в третий раз не смогли открыть заседание парламента по вотуму недоверия Фицо

В Словакии в третий раз за два дня провалилась попытка открыть заседание парламента, на котором должны рассмотреть предложение вотума недоверия правительству Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

В среду утром не удалось открыть заседание по отставке Роберта Фицо - не было кворума.

На пленарном заседании присутствовали только 58 депутатов, то есть некоторые оппозиционные политики также не пришли.

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Во вторник оппозиция уже столкнулась с двумя неудачными попытками. Коалиция не пришла в парламент, как и в среду.

Оппозиция внесла новое предложение о вотуме недоверия правительству после того, как во вторник, 21 января, голосование не состоялось.

В тот день Фицо зачитывал депутатам данные Словацкой информационной службы (SIS) о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны, поэтому заседание проходило в закрытом режиме, в том числе и тогда, когда премьер покинул парламент и депутаты должны были бы рассмотреть вопрос о вотуме недоверия.

В знак протеста оппозиция покинула заседание, отозвав первоначальное предложение о вотуме недоверия, которое впоследствии не смогли поставить на голосование.