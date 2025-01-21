У Словаччині опозиція відкликає вотум недовіри уряду Фіцо і планує новий

Опозиційні партії Словаччини залишили засідання парламенту і відкликали свій вотум недовіри уряду, який депутати мали розглянути у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Таким чином опозиція опротестувала пропозицію прем’єра Роберта Фіцо зробити засідання парламенту закритим на тій підставі, що він ділився конфіденційною інформацією.

Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка звинуватив урядову коаліцію у зриві засідання парламенту.

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"Вони вигадали конфіденційний звіт і закрите засідання", – зазначив він, додавши, що нічого подібного в історії парламенту ще не було.

Шимечка мав на увазі дані Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Фіцо заявляв, що хоче ознайомити депутатів зі звітом, який містить секретну інформацію, тому засідання парламенту вирішили проводити в закритому режимі.

Роберт Фіцо зачитав секретний звіт депутатам і покинув парламент. Після його виступу засідання щодо вотуму недовіри уряду продовжилось в закритому режимі: без публіки, камер і прямої трансляції в соціальних мережах, що обурило опозицію.

"Ми не будемо брати участь у цьому фарсі. Ми йдемо і скличемо іншу сесію", – підсумував Шимечка.

Після того, як опозиція покинула сесійну залу, віцеспікер Петр Жига закрив засідання.

На початку засідання Шимечка, обґрунтовуючи ініціативу щодо вотуму недовіри, перелічив усі претензії до прем’єра, включно з візитом у Москву та заявами його соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.