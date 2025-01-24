Парламент Словаччини визначився з датою розгляду нового вотуму недовіри уряду

Позачергове засідання парламенту Словаччини з питання про вотум недовіри уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо має відбутися у вівторок, 28 січня.

Про це TASR повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю словацького парламенту, пише "Європейська правда".

Засідання має розпочатися о 10.00 за місцевим часом.

Пропозицію оголосити вотум недовіри було подано опозиційними партіями "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність" і Християнсько-демократичний рух

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Вони звинувачують уряд Фіцо серед іншого, в зміні зовнішньополітичної орієнтації Словаччини на Росію.

Опозиція внесла нову пропозицію щодо вотуму недовіри уряду після того, як у вівторок, 21 січня, голосування не відбулося.

Того дня Фіцо зачитував депутатам дані Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни, тому засідання проходило у закритому режимі, зокрема й тоді, коли прем'єр залишив парламент і депутати мали б розглянути питання про вотум недовіри.

На знак протесту опозиція покинула засідання, відкликавши початкову пропозицію щодо вотуму недовіри, яку згодом не змогли поставити на голосування.