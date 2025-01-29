Ультраправые после исторического голосования в Бундестаге говорят о "начале новой эры"

Ультраправая "Альтернатива для Германии" приветствовала одобрение в парламенте предложения лидера оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, которое было бы невозможным без ее голосов.

Об этом после голосования заявил парламентский секретарь "АдГ" Бернд Бауманн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бауманн заявил, что голосование стало "действительно историческим моментом", поскольку впервые в современной истории Германии решение Бундестага было принято при поддержке ультраправых.

"Господин Мерц, вы помогли этому произойти, а теперь стоите здесь с дрожащими коленями, дрожа и извиняясь", – добавил он, добавив, что такое поведение „недостойно" канцлера.

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"Новая эра начинается здесь и сейчас", – продолжил топ-депутат „АдГ", заявив, что его партия возглавит эту новую эру, и „вы можете следовать за ней, господин Мерц, если у вас еще есть силы".

Предложение о противодействии нелегальной миграции, внесенное лидером ХДС Фридрихом Мерцом, приняли незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке "Альтернативы для Германии".

Принятый Бундестагом план из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в том числе со стороны искателей убежища.

Поддержка "АдГ" нарушила многолетнее табу немецких политических партий, которые отказывались от сотрудничества с ультраправыми, чтобы не оказывать им поддержки и легитимности.

Отметим, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.

Тема нелегальной миграции в Германии вернулась на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.