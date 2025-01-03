Білий дім анонсував нову безпекову допомогу найближчими днями
Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України.
Про це, як повідомляє "Голос Америки", на брифінгу 3 січня заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда".
Радник не став анонсувати жодні інші деталі.
Кірбі також допустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
Нагадаємо, 30 грудня США оголосили про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд.
Він передбачав передачу Україні зброї та устаткування із запасів Пентагону на суму $1,25 млрд, а також розміщення замовлень на нову зброю обсягом $1,22 млрд в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).
Кірбі заявляв, що в цей пакет, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони для України.