Белый дом анонсировал новую помощь по безопасности в ближайшие дни
В ближайшие дни США сделают дополнительные объявления о помощи в сфере безопасности для Украины.
Об этом, как сообщает "Голос Америки", на брифинге 3 января заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда".
Советник не стал анонсировать никакие другие детали.
Кирби также допустил вероятность проведения следующего заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января.
Напомним, 30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.
Он предусматривал передачу Украине оружия и оборудования из запасов Пентагона на сумму $1,25 млрд, а также размещение заказов на новое оружие объемом $1,22 млрд в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).
Кирби заявлял, что в этот пакет, в частности, войдут системы противовоздушной обороны для Украины.