Белый дом анонсировал новую помощь по безопасности в ближайшие дни

В ближайшие дни США сделают дополнительные объявления о помощи в сфере безопасности для Украины.

Об этом, как сообщает "Голос Америки", на брифинге 3 января заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

Советник не стал анонсировать никакие другие детали.

Кирби также допустил вероятность проведения следующего заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января.

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Напомним, 30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.

Он предусматривал передачу Украине оружия и оборудования из запасов Пентагона на сумму $1,25 млрд, а также размещение заказов на новое оружие объемом $1,22 млрд в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).

Кирби заявлял, что в этот пакет, в частности, войдут системы противовоздушной обороны для Украины.