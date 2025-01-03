Лідерка ультраправих Німеччини повідомила час публічної розмови з Маском

Кандидатка у канцлери від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель проведе онлайн-розмову з соратником Дональда Трампа, мільярдером Ілоном Маском, 9 січня.

Про це Вайдель повідомила у п'ятницю в соцмережі Маска Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Маск нещодавно викликав суперечки в Німеччині, висловивши повну підтримку ультраправій та проросійській "Альтернативі для Німеччини" напередодні парламентських виборів у лютому.

Розмова між Маском і Вайдель відбудеться на платформі Маска X і запланована на 19:00 за Берліном 9 січня.

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"Ми з нетерпінням чекаємо на цю захоплюючу розмову та чудову аудиторію!", – написала Вайдель.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним", а в уряді Німеччини заявили, що мільярдер намагається втрутитись у майбутні вибори.

Детально про те, хто така Аліса Вайдель, читайте у статті: Матір, лесбійка та "подруга Путіна".