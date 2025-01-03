Лидер ультраправых Германии сообщила время публичного разговора с Маском

Кандидат в канцлеры от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель проведет онлайн-разговор с соратником Дональда Трампа, миллиардером Илоном Маском, 9 января.

Об этом Вайдель сообщила в пятницу в соцсети Маска Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Маск недавно вызвал споры в Германии, выразив полную поддержку ультраправой и пророссийской "Альтернативе для Германии" накануне парламентских выборов в феврале.

Разговор между Маском и Вайдель состоится на платформе Маска X и запланирован на 19:00 по Берлину 9 января.

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"Мы с нетерпением ждем этого захватывающего разговора и замечательной аудитории!", – написала Вайдель.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал призыв Маска поддержать "АдГ" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным", а в правительстве Германии заявили, что миллиардер пытается вмешаться в предстоящие выборы.

Подробно о том, кто такая Алиса Вайдель, читайте в статье: Мать, лесбиянка и "подруга Путина".