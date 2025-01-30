Естонія вжила заходів після втрати десятків дронів через глушіння GPS Росією

Естонія вжила заходів у відповідь на зростаючу проблему глушіння GPS-сигналів з боку Росії, що призвело до втрати кількох десятків безпілотників.

Про це пише ERR із посиланням на слова низки експертів з технічної, військової та національної безпеки, передає "Європейська правда".

Як зазначається, департамент поліції та прикордонної охорони вирішив встановити п'ятикілометрову зону вздовж східного кордону, де заборонено польоти аматорських дронів.

За повідомленнями експертів, глушіння сигналів GPS є серйозною проблемою, яка впливає не лише на безпілотники, але й на цивільний транспорт та авіацію.

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Протягом останнього року державні установи втратили десятки дронів через електронні перешкоди. Зазначається, що Росія використовує власну систему ГЛОНАСС і активує глушіння GPS для стримування українських безпілотників, які атакують військові та інфраструктурні об’єкти на території РФ.

Мапа: Google maps

Еерік Пергель, голова Бюро прикордонної охорони Східної префектури, сказав мовнику, що "Росія захищає себе", але "вплив цієї оборони виходить за межі її власної країни, і, на жаль, вона також досить сильно впливає на цивільне життя".

"Ми бачили, що за певних обставин навіть GPS-обладнання в машині не працює. Це залежить від того, чи ввімкнена певна функція на іншій стороні, чи ні. Але також дуже легко виявити його, проїхати через нього, це не є проблемою", – сказав Пергель.

Зокрема, найбільше постраждала східна частина Естонії, а головним джерелом сигналів називають райони Ленінградської області та Калінінграда.

Водночас офіційні особи не розголошують точне місцезнаходження систем глушіння, хоча в інтернеті з’являються неофіційні карти їхнього розташування.

На тлі зростаючих ризиків естонська влада вживає заходів для мінімізації впливу електронних перешкод. Дрони, які використовуються державними установами, навчають керувати вручну, щоб уникати втрат через глушіння сигналу. Також посилюється взаємодія з союзниками по НАТО та ЄС щодо боротьби з цією загрозою.

Попри спроби естонських служб зв’язатися з російськими колегами для вирішення ситуації, поки що відповіді не отримано. Влада Естонії закликає міжнародну спільноту звернути увагу на цю проблему, яка загрожує безпеці регіону.

Зауважимо, Польща, країни Балтії та Фінляндія з минулого року говорили, що Росія глушить сигнали GPS на сході своєї країни та в регіоні Балтійського моря, щоб захистити свої нафтові порти та інші стратегічні об'єкти від українських повітряних ударів або безпілотників.

Через це фінські авіаперевізники кілька разів повідомляли про проблеми з посадкою літаків. А Естонія прямо звинуватила Росію в порушенні міжнародних правил використання повітряного простору.

Зокрема 29 січня 2025 року головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС готовий запровадити санкції проти Росії за зловмисну діяльність у космічному просторі, включно за спричинення збоїв у GPS-навігації.