Каллас оголосила Росії попередження у звʼязку зі збоями GPS

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС готовий запровадити санкції проти Росії за зловмисну діяльність у космічному просторі, включно за спричинення збоїв у GPS-навігації.

Про це Каллас сказала на заході в Брюсселі в середу, 29 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Топдипломатка ЄС констатувала, що Євросоюз уже зазнає гібридних атак, зокрема в космосі через "систематичне глушіння сигналів супутникової навігації".

"Існують ризики для наших супутників, наземної інфраструктури та космічної промисловості від кінетичної, електронної та високоенергетичної зброї. Шпигунство є постійною загрозою", – додала вона.

Реклама:

Як приклад Каллас, колишня прем'єр-міністерка Естонії, навела запуск Росією протисупутникової ракети і кібератаку на космічну систему напередодні повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

За її словами, ЄС має покращити моніторинг і визначення відповідальних за зловмисну діяльність Росії в космосі, а також може поширити положення про взаємну оборону на космічний простір.

Каллас припустила, що у відповідь на такі дії Москви Європейський Союз може запровадити санкції, подібні до тих, які вже були застосовані до офіцерів російської розвідки за кібератаки.

"Нам потрібно подумати про те, як найкраще ми можемо застосувати це до космосу", – додала вона.

Польща, країни Балтії та Фінляндія з минулого року говорили, що Росія глушить сигнали GPS на сході своєї країни та в регіоні Балтійського моря, щоб захистити свої нафтові порти та інші стратегічні об'єкти від українських повітряних ударів або безпілотників.

Через це фінські авіаперевізники кілька разів повідомляли про проблеми з посадкою літаків. А Естонія прямо звинуватила Росію в порушенні міжнародних правил використання повітряного простору.