Эстония приняла меры после потери десятков дронов из-за глушения GPS Россией

Эстония приняла меры в ответ на растущую проблему глушения GPS-сигналов со стороны России, что привело к потере нескольких десятков беспилотников.

Об этом пишет ERR со ссылкой на слова ряда экспертов по технической, военной и национальной безопасности, передает "Европейская правда".

Как отмечается, департамент полиции и пограничной охраны решил установить пятикилометровую зону вдоль восточной границы, где запрещены полеты любительских дронов.

По сообщениям экспертов, глушение сигналов GPS является серьезной проблемой, которая влияет не только на беспилотники, но и на гражданский транспорт и авиацию.

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В течение последнего года государственные учреждения потеряли десятки дронов из-за электронных помех. Отмечается, что Россия использует собственную систему ГЛОНАСС и активирует глушение GPS для сдерживания украинских беспилотников, которые атакуют военные и инфраструктурные объекты на территории РФ.

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Эрик Пергель, глава Бюро пограничной охраны Восточной префектуры сказал вещателю, что "Россия защищает себя", но "влияние этой обороны выходит за пределы ее собственной страны, и, к сожалению, она также довольно сильно влияет на гражданскую жизнь".

"Мы видели, что при определенных обстоятельствах даже GPS-оборудование в машине не работает. Это зависит от того, включена ли определенная функция на другой стороне или нет. Но также очень легко обнаружить его, проехать через него, это не является проблемой", – сказал Пергель.

В частности, больше всего пострадала восточная часть Эстонии, а главным источником сигналов называют районы Ленинградской области и Калининграда.

В то же время официальные лица не разглашают точное местонахождение систем глушения, хотя в интернете появляются неофициальные карты их расположения.

На фоне растущих рисков эстонские власти принимают меры для минимизации влияния электронных помех. Дроны, используемые государственными учреждениями, обучают управлять вручную, чтобы избегать потерь из-за глушения сигнала. Также усиливается взаимодействие с союзниками по НАТО и ЕС по борьбе с этой угрозой.

Несмотря на попытки эстонских служб связаться с российскими коллегами для разрешения ситуации, пока ответа не получено. Власти Эстонии призывают международное сообщество обратить внимание на эту проблему, которая угрожает безопасности региона.

Заметим, Польша, страны Балтии и Финляндия с прошлого года говорили, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.

Из-за этого финские авиаперевозчики несколько раз сообщали о проблемах с посадкой самолетов. А Эстония прямо обвинила Россию в нарушении международных правил использования воздушного пространства.

В частности, 29 января 2025 года главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС готов ввести санкции против России за злонамеренную деятельность в космическом пространстве, включая за причинение сбоев в GPS-навигации.