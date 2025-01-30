Вбивство "палія Корану" у Швеції: поліція арештувала п'ятьох осіб

У Швеції арештували п’ятьох осіб в межах розслідування вбивства іракського біженця Салвана Моміки, відомого акціями зі спалювання Корану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію, пише "Європейська правда".

П'ятеро осіб були заарештовані пізно ввечері в середу, і прокурор виніс постанову про їхнє взяття під варту.

У поліції не уточнили, чи є серед арештованих ймовірний вбивця Моміки.

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Тіло Салвана Моміки з вогнепальними пораненнями виявили пізно ввечері у середу в будинку у Седертельє, що є передмістям Стокгольма.

У четвер Моміка мав отримати вирок у справі про розпалювання расової ненависті, але Стокгольмський окружний суд відклав винесення вироку, оскільки "один з обвинувачених помер".

Салван Моміка приїхав до Швеції з Іраку в 2018 році і отримав трирічну посвідку на проживання в 2021 році.

Він став відомим громадськості влітку 2023 року, коли кілька разів публічно спалював Коран в розпал процесу вступу Швеції до НАТО.

Минулого літа Моміка отримав дозвіл на тимчасове проживання в Швеції на один рік.