"Палій Корану" Салван Моміка знову може жити у Швеції

Шведське міграційне агентство видало тимчасовий дозвіл на проживання іракському біженцю Салвану Моміці, відомому акціями зі спалювання Корану, які призвели до напруженості у відносинах між Швецією та ісламським світом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Єспер Тенгрот, речник Шведського міграційного агентства, підтвердив, що 30 травня відомство ухвалило рішення надати Моміці новий тимчасовий дозвіл на проживання.

"Йому загрожують тортури і нелюдське поводження, якщо він повернеться на батьківщину", – пояснив речник.

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Як уточнюється, дозвіл діятиме один рік, після чого справу Салвана Моміки мають переглянути знову.

У коментарі Aftonbladet Моміка сказав, що він, "можливо, єдиний справжній біженець у Швеції чи Європі, який потребує підтримки", і звинуватив шведську владу в тиску на нього.

"Я розумію, що мета цього тиску – змусити мене покинути Швецію, але, як ви знаєте, мені ніде жити і я в небезпеці", – додав він.

У жовтні 2023 року шведська Міграційна служба анулювала дозвіл на проживання Моміки, пославшись на неправдиву інформацію в його заяві про отримання притулку. Пізніше суд підтвердив це рішення, але водночас дозволив чоловіку тимчасово проживати у Швеції через "перешкоду для забезпечення виконання" депортації до Іраку.

Минулого року між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмувала вступ Швеції до НАТО.