ЗМІ: у Швеції знайшли застреленим "палія Корану" Салвана Моміку

У Швеції виявили тіло іракського біженця Салвана Моміки, відомого акціями зі спалювання Корану.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Як зазначено, 38-річний Салван Моміка помер від вогнепальних поранень. Його тіло виявили в будинку у Седертельє, що є передмістям Стокгольма.

Поліцію викликали на місце стрілянини пізно ввечері у середу.

Реклама:

"На місці у квартирі було знайдено пораненого чоловіка віком близько 40 років, якого доставили в лікарню", – повідомив журналістам речник поліції регіону Стокгольм.

Салван Моміка (Фото: TT)

У четвер Моміка мав отримати вирок у справі про розпалювання расової ненависті, але Стокгольмський окружний суд відклав винесення вироку, оскільки "один з обвинувачених помер".

Стокгольмська поліція поки що не підтверджує особу чоловіка. За інформацією SVT, справою займається Шведська служба безпеки.

Територія навколо місця злочину оточена. Поліція проводить обшук прилеглої до будинку території.

"Одну особу забрали на допит", – додав речник поліції, не уточнивши, чи була арештована зазначена особа.

Салван Моміка приїхав до Швеції з Іраку в 2018 році і отримав трирічну посвідку на проживання в 2021 році.

Він став відомим громадськості влітку 2023 року, коли кілька разів публічно спалював Коран в розпал процесу вступу Швеції до НАТО.

Минулого літа Моміка отримав дозвіл на тимчасове проживання в Швеції на один рік.