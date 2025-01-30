Убийство "поджигателя Корана" в Швеции: полиция арестовала пять человек

В Швеции арестовали пять человек в рамках расследования убийства иракского беженца Салвана Момики, известного акциями по сжиганию Корана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, пишет "Европейская правда".

Пять человек были арестованы поздно вечером в среду, и прокурор вынес постановление об их заключении под стражу.

В полиции не уточнили, есть ли среди арестованных предполагаемый убийца Момики.

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Тело Салвана Момики с огнестрельными ранениями обнаружили поздно вечером в среду в доме в Седертелье, что является пригородом Стокгольма.

В четверг Момика должен был получить приговор по делу о разжигании расовой ненависти, но Стокгольмский окружной суд отложил вынесение приговора, поскольку "один из обвиняемых умер".

Салван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил трехлетний вид на жительство в 2021 году.

Он стал известным общественности летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран в разгар процесса вступления Швеции в НАТО.

Прошлым летом Момика получил разрешение на временное проживание в Швеции на один год.